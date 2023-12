Ashtead Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Ashtead-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Stimmung vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie von Ashtead ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,42 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Unterbewertung um 68 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ashtead-Aktie mit 1,15 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Industrie", was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analystenmeinungen zu Ashtead sind größtenteils positiv, mit 6 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut". Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4675 GBP, was einem potenziellen Rückgang um -14,41 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten Anleger somit eine "Neutral"-Empfehlung für die Ashtead-Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen.

