Ashtead Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Ashtead liegt bei 21,09, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,18, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,63 Prozent, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 4,23) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Ashtead-Aktie eine "schlechte" Bewertung.

Das Sentiment und Buzz rund um die Ashtead-Aktie zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "neutralen" Gesamteinschätzung.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 6 "gut", 3 "neutral" und 0 "schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "gute" Bewertung für das Wertpapier. Kurzfristig wird die Aktie als "gut" eingestuft, da keine schlechten Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 4786,11 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 12,44 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "schlechten" Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Ashtead von den Analysten ein "neutrales" Rating.