Ashmore ist zurück!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ashmore bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Ashmore zahlt. Dieser Wert liegt 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ashmore-Aktie beträgt 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies wird durch den RSI-Wert von 20,66 auf 25-Tage-Basis bestätigt. Somit erhält das Wertpapier nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ashmore liegt derzeit bei 9,07%, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,03%. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage gegenüber Ashmore in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen positive Signale und auch die Anlegergespräche drehten sich verstärkt um positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was auch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments widerspiegelt.