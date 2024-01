Ashmore Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen für Ashmore untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien rund um Ashmore diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei Ashmore als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 201,86 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (209,2 GBP) um +3,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +11,15 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ashmore führt zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI liegt bei 65,63 und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bei 31,15, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist.

Langfristig betrachtet schätzen die Analysten die Aktie von Ashmore als "neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 2 Schlecht. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 182,5 GBP, was einer Erwartung von -12,76 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "neutral" vergeben.

