Ashmore Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Ashmore liegt aktuell bei 19,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 16,17), was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ashmore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 202,41 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 222,8 GBP liegt. Dies zeigt eine positive Abweichung von +10,07 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (184,51 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+20,75 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Ashmore mit einer Rendite von 1,52 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,76 Prozent aufweist, liegt Ashmore mit 7,28 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Ashmore wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.