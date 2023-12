Ashmore Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ashmore als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ashmore-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,14 und ein Wert für den RSI25 von 28,8. Beide Werte deuten auf eine "Gut"-Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Hinblick auf die fundamentalen Faktoren zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13,49 liegt, was 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 19 ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Ashmore auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die Aktie von Ashmore auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen waren 0 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Ashmore vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 182,5 GBP, was einer Erwartung in Höhe von -7,22 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Ashmore auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.