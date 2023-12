Ashmore Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Aktie von Ashmore wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,49 bewertet, was 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,17. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus der Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Bewertung ergibt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Ashmore auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gab es keine "Gut"-Bewertungen, zwei "Neutral"-Bewertungen und zwei "Schlecht"-Bewertungen. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen durch Analysten, aber im Durchschnitt erwarten sie ein Kursziel von 182,5 GBP, was einer Erwartung von -7,17 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Schätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Ashmore im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,75 Prozent erzielt, was 5,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -8,62 Prozent, und Ashmore liegt aktuell 2,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.