Ashmore Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Ashmore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 6,91 Prozent über dem Durchschnitt (-5,39 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -6,51 Prozent, wobei Ashmore aktuell 8,03 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,03, was 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 30,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien hat Ashmore eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer langfristigen neutralen Stimmungsbild führt.