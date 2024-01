Ashmore Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Analyse von Ashmore in den letzten 12 Monaten zeigt, dass institutionelle Analysten dem Unternehmen 0 Mal eine positive Bewertung, 2 Mal eine neutrale Bewertung und 2 Mal eine negative Bewertung gegeben haben. Langfristig betrachten sie den Titel insgesamt als "neutral". Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 212,4 GBP wird als negativ bewertet, da Analysten eine erwartete Entwicklung von -14,08 Prozent prognostizieren, mit einem mittleren Kursziel von 182,5 GBP.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 201,74 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 212,4 GBP liegt, was einer Abweichung von +5,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 189,14 GBP liegt mit einem Abstand von +12,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Ashmore im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,52 Prozent erzielt, was 4,28 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -5,42 Prozent, wobei Ashmore aktuell 6,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, bei dem Ashmore mit einem Wert von 17,03 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ist (20,23), was einer Unterbewertung von 16 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als Empfehlung "Gut" eingestuft.