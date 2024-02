Ashmore Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Ashmore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 7,26 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -6,87 Prozent, und Ashmore liegt aktuell 8,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ashmore beträgt derzeit 40,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,29 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird die Aktie von Ashmore als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,03 liegt die Aktie 18 Prozent unter dem Branchen-KGV von 20,77, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt erhält Ashmore aufgrund der genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.