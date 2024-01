Ashmore Aktie: Die Bären zittern!

Ashmore: Fundamentale Bewertung und Branchenvergleich

Die Aktie von Ashmore wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,03 im Vergleich zum Branchen-KGV von 20,09. Dies ergibt eine Abweichung von 15 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf Ashmore in den letzten Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ashmore liegt bei 19,1 und der RSI25 bei 16,17, was zu einer Bewertung als "Gut" für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Ashmore in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,97 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -5,45 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Ashmore um 4,3 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält Ashmore aufgrund seiner überdurchschnittlichen Performance in Bezug auf das KGV, das Sentiment und den Branchenvergleich ein Rating von "Gut".