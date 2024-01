Ashmore Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Ashmore wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 17,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ashmore-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Ashmore weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Ashmore-Aktie in den vergangenen Monaten zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält Ashmore somit ein "Neutral"-Wert für diese Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +11,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Ashmore-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen zeigen, dass Ashmore in den letzten zwölf Monaten 0 Positive, 2 Neutrale und 2 Negative-Einstufungen erhalten hat, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Für die Aktie wird ein mittleres Kursziel von 182,5 GBP prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von -18,45 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie der Ashmore.