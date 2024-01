Ashleyrvices Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Für die Ashley Services-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 48,84, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ashley Services.

Darüber hinaus lassen sich Aktienkurse nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung gegenüber Ashley Services überwiegend negativ war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ashley Services-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -34,17 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Vergleicht man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Schließlich deutet die Sentiment- und Buzz-Analyse darauf hin, dass sich das Stimmungsbild in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für Ashley Services auf verschiedenen Analyseebenen.