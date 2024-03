Ashland Global Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über eine bestimmte Zeit in Relation setzt. Für die Ashland-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 22 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 26,97 liegt, und bestätigt somit die Überverkaufssituation und die "Gut"-Einstufung nach RSI-Bewertung für Ashland.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese momentan bei 1,89 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8330,41 Prozent liegt. Aufgrund dieser Diskrepanz erhält die Ashland-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Ashland als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,59 insgesamt 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 75,08 im Segment "Chemikalien". Infolgedessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Ashland-Aktie bei -7,01 Prozent, was etwas unterhalb des Durchschnitts von -6,67 Prozent für die "Chemikalien"-Branche liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für die Ashland-Aktie eine positive Bewertung nach den genannten Kriterien, was Anlegern wichtige Informationen über die aktuelle Situation des Unternehmens liefert.