Golden Minerals Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Golden Minerals-Aktie bietet derzeit keine Dividende. Dies bedeutet, dass Investoren im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen niedrigeren Ertrag von 8273,88 Prozentpunkten erzielen können.

Die Analysten schätzen die Aktie von Golden Minerals auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9 USD, was eine Erwartung von 1736,73 Prozent darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Golden Minerals-Aktie 79,67 Prozent unter dem GD200 (2,41 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,76 USD, was einem Abstand von -35,53 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Golden Minerals waren in den letzten Wochen positiv, mit einer Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

