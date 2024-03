Ashland Global Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Chemieunternehmen Ashland zahlt im Vergleich zur Branchen-Durchschnittsdividende eine Dividendenrendite von 1,89 %, was 8285,86 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Langfristige Analystenmeinungen deuten darauf hin, dass die Ashland-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhalten wird. Die aktuellen Bewertungen zeigen 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie im letzten Monat ein "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht") erhalten hat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 109 USD, was auf eine zukünftige Performance von 14,42 % im Vergleich zum aktuellen Kurs von 95,26 USD hindeutet. Insgesamt bewerten wir die Aktie mit einem "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion und fünf Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Im Vergleich zur Branche hatte Ashland in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,63 %, während ähnliche Unternehmen im Durchschnitt um 39,95 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,32 % im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt Ashland mit einer Unterperformance von 39,32 % unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Kategorisierung als "Schlecht" in dieser Kategorie.