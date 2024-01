Ashland Global Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Ashland im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -27,94 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 56,12 Prozent verzeichnet, liegt Ashland mit 84,07 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in Bezug auf Ashland in den letzten Tagen auf negative Themen verlagert. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende liegt Ashland mit 2,01 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (8342,36 %) deutlich niedriger und erhält daher eine Einstufung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Ashland im Vergleich zu trendfolgenden Indikatoren gemischte Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 86,44 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 81,2 USD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 80,14 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Ashland auf Basis von Branchenvergleichen, Anleger-Sentiments, Dividenden und technischen Analysen überwiegend negative Bewertungen und wird als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.