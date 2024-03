Ashford Hospitality Trust Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Ashford Hospitality Trust":

Die technische Analyse der Ashford Hospitality Trust Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,54 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1,38 USD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -45,67 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,57 USD, was einem Abstand von -12,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt aktuell eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien. Die Diskussionen haben sich in den letzten Tagen jedoch weder stark positiv noch negativ mit Ashford Hospitality Trust Inc befasst. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist relevant. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ashford Hospitality Trust Inc liegt bei 90,91, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation mit einem Wert von 54, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.