Ashford Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Ashford-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden keine "Gut"-Bewertungen abgegeben, während es eine "Neutral"-Bewertung gab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ashford vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 14 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 451,18 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ashford daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf Dividenden hat Ashford derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -5,71 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Ashford bei -77,6 Prozent, was mehr als 151615 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 407622,73 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ashford mit 407700,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ashford. Die Diskussion konzentrierte sich vor allem auf positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Ashford daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.