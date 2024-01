Ashford Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ashford-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Ashford auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Ashford.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ashford verläuft aktuell bei 8,16 USD, während der Aktienkurs selbst bei 3,88 USD liegt. Dies bedeutet einen Abstand von -52,45 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,85 USD angenommen, was einer Differenz von -20 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen hat Ashford derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40. Dies bedeutet, dass die Börse 40,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Ashford zahlt, was 28 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dessen wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Ashford-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.