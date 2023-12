Ashford Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Ashford wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 72 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der einen Wert von 76,95 aufweist. Aufgrund dieser Werte erhält die Ashford-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Ashford derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ashford mit einem Wert von 40,8 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 56,88. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Ashford im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,32 Prozent erzielt, was 85,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 19,18 Prozent, und Ashford liegt aktuell 92,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält Ashford gemäß dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des überkauften RSI, der niedrigen Dividendenrendite und der Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor.