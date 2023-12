Ashford Aktie: Schlimme Zeiten!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Ashford als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Ashford-Aktie weist einen Wert für den RSI7 von 88,16 auf, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 73,11, der ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Ashford-Aktie bei 8,62 USD über die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,88 USD liegt deutlich darunter (-54,99 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (-27,2 Prozent Abweichung) und führt somit auch zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Ashford auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Von Analysten wird die Ashford-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 14 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 260,82 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,88 USD bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ashford eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Ashford beträgt das aktuelle KGV 40, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 51 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ashford damit derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.