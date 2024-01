Ashford Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Ashford im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -70,4 Prozent erzielt, was mehr als 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite von 19,05 Prozent, wobei Ashford hier mit 89,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ashford mit 0 Prozent 5,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Analysten haben Ashford in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14 USD im Vergleich zu einem aktuellen Schlusskurs von 3,62 USD. Das bedeutet, dass eine erwartete Kursentwicklung von 286,74 Prozent zu erwarten ist, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Die Stimmung rund um Ashford wird auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Basierend auf diesen Faktoren kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Ashford eine positive Gesamtbewertung in Bezug auf die Stimmung erhält.

Ashford kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ashford jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ashford-Analyse.

Ashford: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...