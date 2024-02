Ashford Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ashford 0 mal mit "Gut" und 1 mal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Der aktuelle Kurs liegt bei 2,48 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 464,52 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 14 USD. Dies wird als positive Entwicklung betrachtet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 40, was bedeutet, dass die Börse 40,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Ashford zahlt. Dies ist 33 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ashford-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -64,62 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -29,55 Prozent und führt zu einer weiteren schlechten Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine negative Bewertung für die einfache Charttechnik.