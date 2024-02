Asgn-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Aktienanalyse von Asgn zeigt verschiedene Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung, Anleger-Sentiment und technische Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Asgn derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,19 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Asgn im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 235 Prozent darunter. Die Rendite der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei -4,74 %, während Asgn eine Rendite von 12,67 % verzeichnete. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um Asgn war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit acht Tagen im grünen Bereich und keinem negativen Feedback. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse erhält Asgn gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +18,8 %, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von +4,27 %, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

