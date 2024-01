Asetek Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Asetek A- positiv verändert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt wurde. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Asetek A- beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Asetek A- zeigt eine Ausprägung von 77,14, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asetek A- Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 4,73 DKK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 3,75 DKK deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage führt hingegen zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend erhält die Asetek A- Aktie in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.