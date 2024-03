Asetek Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Asetek A- weist einen RSI-Wert von 87,21 auf, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 56,74, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende hat Asetek A- eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um Asetek A- haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asetek A- bei 14,72, was 60 Prozent niedriger ist als der Durchschnittswert in der Branche von 36. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.