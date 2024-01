Asensus Surgical Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Analysten sind sich einig, dass die Asensus Surgical-Aktie eine gute Einschätzung erhält. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, ist die langfristige Meinung der Analysten positiv. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 2 USD, was einer potenziellen Performance von 545,16 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 0,31 USD gehandelt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität rund um Asensus Surgical mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und es gab kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmung und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass die Asensus Surgical-Aktie derzeit 19,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen liegt die Aktie 24,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.