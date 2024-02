Asensus Surgical Aktie: Was soll man davon noch halten?

Asensus Surgical hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Diese Bewertung ist "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 2 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 589,66 Prozent laut den Analysten. Somit erhält Asensus Surgical eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Asensus Surgical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,35 USD lag. Der letzte Schlusskurs (0,29 USD) weicht somit um -17,14 Prozent ab, was auf charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,3 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,33 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Asensus Surgical. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da die Aktivität in den Diskussionen unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit erhält die Aktie von Asensus Surgical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".