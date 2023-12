Asensus Surgical Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten insgesamt eine Bewertung für die Asensus Surgical-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war positiv. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Asensus Surgical-Aktie. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 2 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 471,43 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,35 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. In den letzten Tagen äußerten sich Anleger verstärkt negativ über das Unternehmen Asensus Surgical. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Asensus Surgical-Aktie bei 0,42 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 0,35 USD, was einem Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,25 USD, was einer Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis, daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Asensus Surgical-Aktie beträgt 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30, was eine positive Einstufung für 25 Tage bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie.