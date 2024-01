Asensus Surgical Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Asensus Surgical-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,41 USD mit dem aktuellen Kurs (0,33 USD) vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von -19,51 Prozent. Auf der anderen Seite erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, der aktuell bei 0,27 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +22,22 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Asensus Surgical in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht", da in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Asensus Surgical-Aktie 1 "Gut"-Bewertung und 0 "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 506,06 Prozent bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Asensus Surgical weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt erhält das Asensus Surgical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.