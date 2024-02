Asensus Surgical Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der Asensus Surgical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 USD liegt, was einer Abweichung von -17,14 Prozent entspricht. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,3 USD, was zu einer ähnlichen Abweichung des letzten Schlusskurses von -3,33 Prozent führt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Asensus Surgical insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose liegt bei 2 USD, was ein Aufwärtspotential von 589,66 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage bleibt die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Mit diesem zusätzlichen Bewertungsfaktor ergibt sich eine negative Anleger-Stimmung für die Asensus Surgical-Aktie.

