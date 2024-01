Aseana Properties Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Aseana Properties bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 0, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Aktien spielen eine wichtige Rolle. Neben Analysen aus Bankhäusern wird auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wurde die Aseana Properties auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,11 USD für den Schlusskurs der Aseana Properties-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,085 USD, was einem Unterschied von -22,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass die Aseana Properties weder besonders positiv noch negativ bewertet wird. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aseana Properties, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".