Ascot im Check!

Der Aktienkurs von Ascot liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -15,87 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,04 Prozent. Auch hier liegt Ascot mit 4,84 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Ascot 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ascot vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 63,46 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0,85 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen für Ascot kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Ascot aktuell auf ähnlichem Niveau wie der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen über dem gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Ascot auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.