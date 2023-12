Ascot Aktie: Das gab es noch nie!

Die Ascot wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,53 CAD, während der Kurs der Aktie (0,48 CAD) um -9,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,41 CAD, was einer Abweichung von +17,07 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ascot liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 43,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde Ascot in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ascot-Aktie mit 3,66 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien". Ebenso übertrifft sie die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche um 15,33 Prozent. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.