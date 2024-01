Ascot Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Ascot wird maßgeblich von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen im Vordergrund standen. An drei Tagen dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung. Dies basiert auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das insgesamt eine neutrale Einschätzung für Ascot ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ascot derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,52 CAD, während der Aktienkurs (0,49 CAD) um -5,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,43 CAD, was einer Abweichung von +13,95 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine "gute" Wertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Ascot 0-mal die Einschätzung "gut", 1-mal die Einschätzung "neutral" und 0-mal das Rating "schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 0,49 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 73,47 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 0,85 CAD an. Dies wird als "gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,36 Punkte, was bedeutet, dass Ascot momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zur Einstufung als "neutral". Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Ascot weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44), was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Ascot somit als "neutral" bewertet.