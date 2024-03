Ascot Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der Aktienkurs des Unternehmens Ascot hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,87 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Ascot damit 3,18 Prozent über dem Durchschnitt (-19,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,05 Prozent, und Ascot liegt aktuell 3,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Ascot diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Ascot in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Ascot gemessen, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Langfristig gesehen wird die Ascot-Aktie laut Analysten eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Ascot aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 0,85 CAD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 21,43 Prozent bedeuten würde, da sie derzeit 0,7 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.