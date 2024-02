Ascot Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index, der als RSI abgekürzt wird, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Ascot liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ascot-Aktie sind 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ascot vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich zu 0,85 CAD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 60,38 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Ascot von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Ascot beläuft sich mittlerweile auf 0,5 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,53 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,51 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Gut" aus der technischen Analyse.

Ascot lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ascot in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".