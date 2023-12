Ascot Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von Ascot in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analyse von Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Ascot ergab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ascot daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ascot-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,53 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,4 CAD weicht somit um -24,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,41 CAD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,44 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ascot-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ascot-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Ascot aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel von 0,85 CAD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 112,5 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,4 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Ascot somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.