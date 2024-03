Ascom im Check!

Das Schweizer Technologieunternehmen Ascom wird von Experten als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,96 deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Die Anlegerstimmung bezüglich Ascom ist ebenfalls positiv, wie Diskussionen in sozialen Medien zeigen. Das Anleger-Sentiment war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 7,39 CHF eine -22,13 Prozent Entfernung vom GD200, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 7,41 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ascom-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Ascom eine Rendite von 2,56 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung als Investment.

Insgesamt zeigt die Bewertung von Ascom, dass das Unternehmen fundamentale, sentimentale und technische Aspekte berücksichtigt werden und die Aktie gemischt bewertet wird.