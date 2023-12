Ascom Aktie: Was macht der Markt?

Die Ascom-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,94 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 87,56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ascom eine Performance von 30,15 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" eine Outperformance von 27,78 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Branchendurchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors von 6,1 Prozent konnte Ascom eine Überperformance von 24,05 Prozent erzielen. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Ascom-Aktie sowohl im Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ascom eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, und sieben Tage ohne eine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Ascom daher eine neutrale Bewertung auf der Basis von fundamentalen und Anlegerkriterien.