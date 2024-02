Ascom Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktienanalyse von Ascom zeigt gemischte Signale. Laut der technischen Analyse befindet sich die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren im neutralen Bereich. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,66 CHF, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,26 CHF liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,55 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ascom also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Ascom ist ebenfalls neutral. In den letzten zwei Wochen gab es eine ausgewogene Diskussion über die Aktie, wobei an vier Tagen positive und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, hat Ascom ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitstechnologie" als unterbewertet gilt. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass Ascom mit einer Rendite von -12,5 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt Ascom deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Ascom, wobei die verschiedenen Analysekategorien zu unterschiedlichen Bewertungen führen.