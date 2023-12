Ascom Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ascom liegt bei 93,2, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,5 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" angesehen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ascom mit 8,16 CHF eine Entfernung von -17,99 Prozent vom GD200 (9,95 CHF) aufweist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,65 CHF, was einen Abstand von -15,44 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Schlecht", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Im Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses hat die Ascom im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,15 Prozent erzielt, was 24,53 Prozent über dem Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 2,46 Prozent, wobei die Ascom aktuell um 27,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 19, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Ascom die Börse 19,94 Euro zahlt. Dies ist 77 Prozent weniger als der branchenübliche Wert. Im Bereich "Gesundheitstechnologie" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 87, wodurch der Titel als unterbewertet angesehen wird und somit auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

