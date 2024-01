Ascletis Pharma Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Ascletis Pharma-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -47,43 Prozent, was 30,3 Prozent unter dem Durchschnitt (-17,13 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere in der Branche "Biotechnologie" beträgt -17,84 Prozent, und Ascletis Pharma liegt aktuell 29,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ascletis Pharma bei 2,06 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,28 HKD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -37,86 Prozent liegt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,75 HKD, was einer Distanz von -26,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ascletis Pharma-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.