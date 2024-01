Ascletis Pharma Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Ergebnisse zu Ascletis Pharma auf sozialen Plattformen hauptsächlich positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Ascletis Pharma in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Ascletis Pharma derzeit bei 2,08 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,3 HKD lag und somit einen Abstand von -37,5 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 1,77 HKD ergibt sich eine Differenz von -26,55 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für Ascletis Pharma liegt bei 73, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (75,2) deutet auf eine Überkauftheit hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Ascletis Pharma basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ascletis Pharma festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ascletis Pharma für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.