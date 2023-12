Ascential Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Ascential-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 285 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -3,46 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ascential-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 236,28 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 295,2 GBP liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +24,94 Prozent. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 266,13 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer positiven Abweichung von +10,92 Prozent entspricht. Somit erhält die Ascential-Aktie in der charttechnischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ascential-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was mit einer "Gut"-Bewertung einhergeht. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ascential.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung für die Ascential-Aktie. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" zugeordnet.