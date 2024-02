Ascential Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Ascential wird der 7-Tage-RSI mit 47,37 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 39,18 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Ascential führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Auswirkungen auf Aktienkurse haben. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Ascential abgegeben, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ascential insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Basierend auf einer Kursprognose von 285 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -5,63 Prozent entspricht, ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung für Ascential.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird Ascential auch in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.