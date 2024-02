Ascential Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Ascential-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 245,57 GBP, während der Aktienkurs (301,4 GBP) um +22,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 294,63 GBP, was einer Abweichung von +2,3 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ascential-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Ascential-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 285 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -5,44 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ascential diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ascential liegt bei 55,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 40,45 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.