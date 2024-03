Ascential Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Ascential-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Ascential-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 285 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -7,17 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Ascential beträgt 32,35 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,88 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Ascential in den letzten Wochen deutlich positiver geworden sind, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Ascential eine gute Bewertung basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt, da der letzte Schlusskurs um 21,23 Prozent darüber lag. Der 50-Tages-Durchschnitt führt jedoch zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 2,15 Prozent darüber lag.

Zusammenfassend erhält Ascential insgesamt eine gute Bewertung basierend auf den Analystenbewertungen, dem RSI und der positiven Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien.