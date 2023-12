Ascent Solar-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Internet spielt eine immer größere Rolle bei der Einschätzung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben neue Einschätzungen für Aktien.

In Bezug auf Ascent Solar wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Ascent Solar liegt bei 56,76 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 47,82 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält Ascent Solar in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Ascent Solar derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent niedriger ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ascent Solar neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen auf Interesse stießen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.